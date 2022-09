Primi tempi Champions: super Napoli (3-0, Zielinski, Anguissa e Simeone). L’Inter sotto 0-1 (Sané)

Si sono conclusi i primi tempi delle gare serali della Champions League.

Super Napoli al Maradona contro il Liverpool. I campani sono avanti 3-0 sui vice campioni d’Europa, dopo un primo tempo spettacolare degli azzurri.

Tante le emozioni a Fuorigrotta, con il Napoli avanti al 6′, su rigore di Zielinski. La risposta del Liverpool è stata veemente, ma al 17′ arriva un altro rigore per il Napoli. Osimhen però stavolta sbaglia il tiro dagli 11 metri, con Alisson che para.

Al 21′, raddoppio dei campani, con Anguissa. Napoli che perde Osimhen, già non al meglio, entra Simeone che trova subito il gol del 3-0. Liverpool affondato in questo primo tempo.

Nell’altra gara, sofferenza Inter, con il Bayern che vince 1-0 grazie a un gol di Sanè. Onana decisivo in più di una occasione per evitare un passivo peggiore.

Foto: Instagram Napoli