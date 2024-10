Super Mota (doppietta) e Bianco, il Monza di Nesta trova la prima vittoria in campionato: 3-0 a Verona

Il Monza di Nesta trova la prima vittoria in Serie A: 3-0 all’Hellas Verona con una rete per tempo. La gara si shlocca dopo appena 9′. A. Splendido gol di Dany Mota Carvalhoche ha portato avanti il Monza contro l’Hellas Verona al Bentegodi: cross di Caprari dalla trequarti e destro al volo a incrociare del portoghese che ha battuto Montipò sul secondo palo. Al 75′ arriva il raddoppio dei brianzoli e la doppietta personale per Mota. Lancio di Turati, sponda aerea intelligentissima da parte di Djuric e inserimento di Dani Mota che sorprende Ghilardi e si presenta a tu per tu col portiere. E non sbaglia, proprio nel momento migliore del Verona. Un gol che dà fiducia agli uomini di Nesta che trovano anche la rete del 3-0 con Alessandro Bianco.

Foto. Instagram Monza