Super Milan a colpi di Ibra (doppietta). E Pioli strappa la conferma

Non si ferma il Milan di Stefano Pioli che continua la striscia positiva e, dopo la manita al Bologna, archivia con facilità la pratica Sassuolo. I rossoneri sono passati subito in vantaggio con Ibrahimovic al 19′, Calhanoglu mette palla in mezzo e lo svedese trafigge di testa Consigli. Al 42′ però il pari del Sassuolo con il solito Caputo che dagli undici metri non sbaglia e mette alle spalle di Donnarumama. Pochi giri d’orologio e Ibrahimovic porta ancora avanti i rossoneri con una doppietta favolosa. L’attaccante rossonero salta Consigli e a porta sguarnita firma il secondo gol. Nella ripresa i rossoneri amministrano, chiudendo ai neroverdi ogni manovra. Dopo le indiscrezioni dalla Germania, confermate dall’agente di Rangnick, ora si viaggia logicamente verso la conferma di Stefano Pioli per altre sue stagioni.

Foto: profilo twitter personale