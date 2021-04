Super Lega, undici club di Serie A chiedono sanzioni a Inter, Juve e Milan

Il capitolo della Super Lega non finisce, anzi lo scontro si fa durissimo tra i club di A e le tre, Juventus, Inter e Milan, che hanno cercato il golpe con la creazione della Superlega europea. La maggioranza delle società, infatti, secondo Repubblica.it ha inviato una lettera di poche righe al presidente della Lega, Paolo Dal Pino, chiedendo sanzioni alle tre società per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”.

La firma sul documento arriva da Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, mentre a tirarsi fuori da ogni discorso sono state Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona.