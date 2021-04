Super Lega, Rumenigge conferma la posizione del Bayern: “I problemi finanziari si risolvono diversamente”

Con una nota apparsa sul sito ufficiale e sui profili social del Bayern Monaco, la società bavarese, tramite il massimo dirigente, Karl-Heinze Rumenigge, prende posizione contro la Super Lega, parlando di un calcio che non è fatto di denaro ma di valori.

Questo il testo: “L’FC Bayern non è stato coinvolto nei piani per la creazione di una Super League. Siamo convinti che l’attuale struttura del calcio garantisca una base affidabile. L’FC Bayern accoglie con favore le riforme della Champions League perché crediamo siano il passo giusto prendere per lo sviluppo del calcio europeo. La fase a gironi modificata contribuirà ad aumentare l’entusiasmo e l’esperienza emotiva nella competizione. Non credo che la Super League risolverà i problemi finanziari dei club europei sorti a causa della pandemia di coronavirus. Piuttosto, tutti i club in Europa dovrebbero lavorare in solidarietà per garantire che la struttura dei costi, in particolare gli stipendi dei giocatori e degli agenti. Le tasse, sono allineate ai ricavi, per rendere più razionale tutto il calcio europeo “.

