Super Lega, Pirlo: “Ci sono stati tanti cambiamenti nella storia del calcio”

Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, ecco le sue dichiarazioni riguardanti la nascita della Super Lega:

Ci sono state tante situazioni dall’esterno: può distrarvi?

“No noi siamo proiettati sulla partita con il Parma che è importantissima. Sappiamo che non attraversano un bellissimo momento ma dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi”.

Siete distratti dalla Super League?

“Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione alla Champions League. Stamattina è venuto anche il presidente per parlarci di questo progetto futuro ma noi dobbiamo pensare al presente.

È uno sviluppo per il futuro del calcio. Ci sono stati tanti cambiamenti nella storia del calcio, è una novità e non sono io la persona adatta a spiegarvi questa cosa. C’è il presidente in prima linea e spetta a lui parlarne”.

Foto: Twitter Juventus