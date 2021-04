Super Lega, Mundo Deportivo: multa di 300 milioni euro per i club che hanno abbandonato

Secondo quanto riportato da voci spagnole, in particolare dal Mundo Deportivo, non si sarebbe del tutto risolta la questione legata alla Super Lega. Se infatti per il momento l’idea sembra accantonata in quanto molti club hanno deciso di tornare sui loro passi ed escludersi dalla competizione, secondo quanto riferito dalla testata iberica, ci sarebbe una clausola che obbligherebbe i club che hanno deciso di uscire al pagamento di una multa di 300 milioni di euro. Una somma che coinciderebbe con il finanziamento corrisposto da JP Morgan ad ogni club.