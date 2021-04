Super Lega, Moratti: “Tentativo errato. Giusto esito finale”

Intervistato da La Repubblica, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato della Super Lega e del tentativo fallito dei club di portare avanti un progetto sbagliato.

Queste le sue parole: “È stato un tentativo malfatto che non aveva le basi per continuare. Questo è stato il giusto finale. Hanno sbagliato sia nella comunicazione che nel tempismo. Di per sé era una cosa fallita in partenza. Non discuto della bontà del progetto, che magari con valutazioni per il futuro si può anche pensare di attuare, ma di come l’hanno portato avanti, nel silenzio, alle spalle dell’Uefa e di tutti. E questo non va bene”.

Foto: Sito Inter