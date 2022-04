Super Lega, l’Uefa vince il ricorso al Tribunale di Madrid: possibile sanzionare Juve, Real e Barcellona

Il Tribunale di Madrid ha accolto il ricorso dell’Uefa contro il blocco delle sanzioni a Real Madrid, Barcellona e Juventus in merito alla Super Lega.

Secondo quanto riporta l’agenzia spagnola Efe, l’Uefa potrà quindi adottare provvedimenti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus.

L’Uefa dunque potrà riavviare un provvedimento per “una potenziale violazione del quadro giuridico” del suo regolamento. Azione appena accennata e subito stoppata per l’accoglimento del ricorso proprio al tribunale di Madrid tra giugno e settembre. I membri della Super Lega potranno a loro volta presentare ricorso contro questa decisione. Il processo è stato fissato per il 14 giugno.

