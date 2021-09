Super Lega, l’Uefa dichiara nullo il procedimento contro Barcellona, Juve e Real. Nessuna sanzione

Il procedimento della Uefa contro Barcellona, Juventus e Real Madrid, in merito al progetto della Super Lega, è stato dichiarato nullo, “come se non fosse stato mai aperto”, dalla commissione d’appello dell’Uefa.

I tre club, dichiarati i fondatori della Superlega in estate, erano finiti sotto inchiesta a Nyon a maggio per potenziale violazione del sistema delle regole Uefa: gli ispettori raccomandavano all’organo disciplinare l’irrogazione di multe e l’esclusione dei club dalle coppe europee per due stagioni. Quindi i club hanno impugnato la decisione di apertura della procedura disciplinare e a giugno la commissione d’appello ha sospeso l’iter in considerazione dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Madrid, che aveva già diffidato l’Uefa dal sanzionare i club che si erano ribellati al sistema.

Lo stesso Tribunale di Madrid aveva dato tempo all’Uefa entro oggi di ritirare il procedimento disciplinare. E in serata è arrivato il comunicato di Nyon.

