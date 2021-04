Super Lega, l’ex presidente del Real Madrid Calderon: “Una pugnalata al calcio. Florentino Perez aveva bevuto due bicchieri di vino in più”

Anche l’ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon, ha duramente criticato la Super Lega e l’operato di Florentino Perez sulla questione. Ecco le parole rilasciate a Sport: “È oltraggioso e folle. Penso che sia una pugnalata al calcio. È una brutta notizia e arriva nel momento peggiore perché adesso il calcio dovrebbe essere più unito. Ci sono molti club che stanno soffrendo e hanno bisogno del contrario di ciò che questo torneo solleva. Le parole di Florentino Perez? Penso che ieri Florentino scherzasse o avesse bevuto un paio di bicchieri di vino in più perché dire che questo progetto viene a salvare il calcio mi sembra uno scherzo. Lui stesso ha coinvolto il Real Madrid in un progetto multimilionario di cui non sappiamo nemmeno quanto costerà lo stadio, il che non era certo necessario farlo. Quello che risolverà è un problema economico a favore solo di alcuni, ma a scapito degli altri”.

Foto: Sito Real Madrid