Super Lega: la Corte di Giustizia UE si pronuncerà sul ruolo di Fifa e Uefa

La questione Super Lega finisce a Lussemburgo, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il Tribunale di Madrid, che lo scorso 20 aprile ha emesso la sentenza in cui ordinava a Fifa e Uefa “di astenersi dall’intraprendere ogni azione che possa pregiudicare l’iniziativa” della Superlega, si è rivolto alla Corte per chiarire se da parte di entrambe le federazioni vi sia una posizione dominante, essendo entrambe beneficiarie dei diritti economici sui contratti televisivi e del potere di impedire l’organizzazione di altre competizioni calcistiche al di fuori del loro controllo. In parole brevi, se Fifa e Uefa possono sanzionare i tre club Juve, Real e Barcellona escludendoli dalle competizioni o se viceversa così incorrerebbero in violazioni del diritto dell’Unione Europea in materia di concorrenza e libero mercato (il riferimento è all’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). La sentenza della corte, giuridicamente vincolante, rappresenterà l’interpretazione ufficiale della questione e di conseguenza sarà valida nei confronti di tutti gli Stati membri dell’UE (di cui, giova ricordarlo, non fa più parte il Regno Unito).