Super Lega, la contestazione dei tifosi verso i Reds prima di Leeds-Liverpool

Continuano le contestazioni alla Super Lega con fischi e insulti all’arrivo del Liverpool a “Elland Road”. I tifosi del Leeds (e non solo), hanno accolto così la squadra di Klopp prima della gara valida per la 32a giornata di Premier League:

#lfc fans outside Elland Road protesting about #EuropeanSuperLeague . Drivers-by honking horns in support. #LEELIV pic.twitter.com/d5P6pcwa3R

Scenes from Elland Road ahead of Leeds United v. Liverpool, where fans are protesting the proposed European Super League. pic.twitter.com/r2dUkgHNDY

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2021