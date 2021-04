Super Lega, Klopp: “La proprietà mi spiegherà il perché di questa adesione”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato così in conferenza stampa dopo l’1-1 in casa del Leeds della neonata Super Lega: “La proprietà del Liverpool è composta da brave persone, ora proveranno a spiegarmi il motivo per cui hanno deciso di aderire a questo progetto. Non sono mai stato chiamato in causa per parlare di tutto questo, sono qui da tanti anni ed ho un ottimo rapporto con la società: il mio compito è fare l’allenatore, non mi tirerò mai indietro nemmeno di fronte ai problemi. Posso capire la rabbia dei tifosi per quello che sta succedendo, io mi sento responsabile per la squadra: nessuno sa cosa succederà in futuro, staremo a vedere”.

Foto: koptalk.com