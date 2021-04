Super Lega, Infantino: “Qui per dare pieno appoggio a Uefa, federazioni, leghe, club e tifosi”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino intervenuto in mattinata al Congresso UEFA ha dichiarato il pieno appoggio della FIFA a chiunque si voglia contrapporre alla Super Lega. Queste le sue parole: “Sono qui oggi per dare pieno supporto al calcio europeo, all’UEFA, alle 55 federazioni, alle leghe, ai club, ai giocatori e a tutti i tifosi. Quando giocavamo da piccoli e segnavamo, ci sentivamo tutti come Paolo Rossi al mondiale. È questa la magia del calcio. Ho fatto parte a lungo della UEFA, ho lavorato duramente per difendere i principi e i valori che hanno portato al successo del modello sportivo europeo. È un modello che ha dimostrato di essere di successo. Se guardiamo a tutto questo, ci sono tanti motivi per dire no a un gioco finanziario di breve termine. La gente deve riflettere sulle azioni e le proprie conseguenze. Deve pensare a tutti i propri azionisti, ma anche a tutti i tifosi. Il calcio è stato creato da persone appassionate e impegnate: è nostro dovere proteggere il modello sportivo europeo, i campionati e le nazionali.”

Foto: fifa.com