Super Lega, il pensiero del sindaco Raggi: “Roma, Lazio e tante altre realtà verrebbero limitate”

Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha parlato così della nascita della Super Lega: “L’idea di creare una SuperLega comporterebbe la nascita di una élite del calcio che limiterebbe la partecipazione alla competizione per squadre come la Roma, la Lazio e tante altre realtà del centro e sud Italia – riportaTerzobinario.it – Ed è per questo che sono contraria. È importante salvaguardare i valori di inclusione che il calcio ha sempre promosso. Inoltre non è corretto che pochi club monopolizzino l’intera scena calcistica, penalizzando così l’impegno che compiono le altre società. Vanno garantiti gli interessi anche di chi investe nei nostri territori”.