Super Lega, il comunicato del B. Mönchengladbach: “Ci assicureremo la loro espulsione da ogni competizione”

Anche il Borussia Mönchengladbach si schiera contro i club che hanno operato questa storica scissione formando la Super Lega. Il club tedesco chiede alla Uefa di prendere provvedimenti esemplari: “È una competizione per le squadre super-ricche, che mettono a rischio la stabilità del sistema calcistico. È un attacco alle competizioni UEFA, ma anche a quelle nazionali. È cinico e ipocrita far passare questo passaggio come una buona novità per il calcio, per quello che i tifosi vogliono. Siamo orgogliosi che tutti i club tedeschi si siano opposti e combatteremo per assicurare che tutti i club coinvolti siano espulsi da tutte e competizioni nazionali e internazionali”.

Foto: Logo Borussia Mönchengladbach