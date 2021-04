Super Lega, il comunicato dei giocatori dell’Atletico: “Contenti che la società abbia abbandonato il progetto”

I giocatori dell’Ateltico Madrid hanno emanato un comunicato contro la Super Lega, ammettendo di essere felici che la società ne sia uscita presto.

Questo quanto si legge: ““Da tutta la rosa dell’Atletico Madrid, vogliamo comunicarvi la nostra soddisfazione per la decisione del nostro club di abbandonare il progetto della Superlega. Continueremo a lottare per aiutare l’Atletico a crescere, attraverso i valori di impegno e merito sportivo che ci caratterizzano da sempre, affinché tutti voi continuiate a vedervi riflessi in quei segni d’identità. Continuiamo a lavorare duro, concentrati sulla partita di domani. Aùpa Atleti”.

Foto: Twitter Liga