Super Lega, i tifosi del Liverpool non ci stanno: “Toglieremo le nostre bandiere dalla Kop”

I tifosi del Liverpool fanno sentire la propria voce dopo che i Reds hanno annunciato, insieme ad altri top club, di fondare la Super Lega. Sul profilo twitter dei tifosi della Kop, i fans hanno dichiarato di non sostenere più il Liverpool: “Noi, insieme ad altri gruppi della Kop rimuoveremo le nostre bandiere dal settore. Riteniamo di non poter dare più sostegno a un club che pone l’avidità finanziaria al di sopra dell’integrità del gioco”. Gli stessi tifosi hanno anche esposto degli striscioni fuori Anfield inequivocabili: “Vergona. Rip Liverpool 1892-2021“.

We, along with other groups involved in flags, will be removing our flags from The Kop. We feel we can no longer give our support to a club which puts financial greed above integrity of the game.

