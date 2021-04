Nell’intervista a Chiriguito Tv, il numero uno del Real Madrid e della neo nata Super Lega, Florentino Perez, ha spiegato anche come la nuova competizione rappresenterà uno strumento per migliorare alcune cose in ambito arbitrale: “VAR e arbitri saranno migliorati. Cercheremo di selezionarli con criteri professionali”.

Foto: sito Real Madrid