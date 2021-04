Super Lega, Florentino Perez: “Non credo che l’Uefa ci estrometterà, i calciatori stiano tranquilli”

Nell’intervista di ieri sera per Chiringuito Tv, Florentino Perez ha voluto tranquillizzare i calciatori che saranno coinvolti nella nuova Super Lega, e della possibile esclusione dalle competizioni europee e dalle Nazionali: “I giocatori della Superlega possono stare tranquilli, il divieto di giocare con le Nazionali non si concretizzerà. Non saranno banditi se si uniscono alla Superlega. L’esclusione dalla Champions? No. Né il Real, né il Manchester City verranno esclusi dalla Champions, è sicuro. E per quanto ci riguarda, nemmeno dalla Liga”.

Foto: sito Real Madrid