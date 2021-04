Super Lega, Florentino Perez: “La pandemia ha reso necessaria questa evoluzione, tutti stanno perdendo soldi”

Il presidente del Real Madrid e della neonata Super Lega, Florentino Perez, ha parlato così in diretta tv a Chiringuito de Jugones, noto programma spagnolo: “Non è una competizione chiusa, sono falsità. Chi si guadagnerà i cinque posti avrà la possibilità di giocare con i migliori club del mondo.

Sarà come una piramide perché i top club avranno più soldi e potranno investire maggiormente sui giocatori, se i grandi club invece perdono soldi, come sta accadendo adesso, a crollare è tutto il sistema.

Il calcio si sta evolvendo come tutti gli altri settori, i diritti TV si stanno svalutando, il calcio sta perdendo interesse. La pandemia ha reso necessaria la Super Lega.

Molti club importanti in Spagna, Italia e Regno Unito vogliono una soluzione per uscire da una situazione finanziaria molto negativa. L’unica maniera è giocare partite più competitive, anzichè giocare Champions League ed Europa League, la Super Lega aiuta i club a recuperare i mancati guadagni. “.

