Super Lega, Florentino Perez: “JP Morgan abbandona? Non è vero. Stiamo riflettendo tutti”

Florentino Perez ha parlato anche della presunta “rinuncia” di JP Morgan (il principale partner-finanziatore) al progetto Superlega: “Non è vero. C’è stato un momento di riflessione, come per i dodici club. Se dovremo cambiare qualcosa, lo faremo, ma questo è il miglior progetto che si potesse realizzare. Puntiamo a recuperare i tifosi, i giovani. E per questo bisogna cambiare. Se la UEFA vuole farlo con il progetto di riforma della Champions, onestamente non penso che sia una buona soluzione. Inoltre, vogliono iniziare nel 2024, ma vedremo quali squadre resisteranno”.

Foto: Twitter Real Madrid