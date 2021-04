Super Lega, Ceferin si appella ai club: “Avete fatto un errore. Siete ancora in tempo a tornare sui vostri passi”

Nel corso dell’intervento al Congresso UEFA tenutosi in mattinata, il presidente Aleksander Ceferin si è rivolta ai 12 club fondatori della Super Lega, sostenendo di ricordarsi delle intenzioni dei loro tifosi: “Vorrei parlare dei proprietari dei 12 club, e nello specifico di alcuni club inglesi: signori, avete fatto un grande errore. Qualcuno dirà che si tratta di avidità, altri di ignoranza della cultura calcistica inglese. Non importa. Siete ancora in tempo a tornare sui vostri passi. I tifosi inglesi meritano rispetto. Ieri ho ricevuto una mail da un tifoso inglese, Trevor: sostiene il Tottenham e qualche anno fa mi ha chiesto se potevo trovargli dei biglietti per la Champions, perché lui e la sua famiglia erano grandissimi tifosi. Lo facemmo. Se leggeste la lettera che mi ha scritto ieri, vi mettereste a piangere. Tutti i governi sono con noi, tutti i tifosi sono con noi, tutti i cittadini sono con noi. Solo alcune persone avide sono dall’altra parte. Gli permetteremo di rubarci il calcio? No, state tranquilli. Non lo consentiremo. A Trevor dico che lotteremo con lui e per lui, che non possiamo perdere questa lotta”.

Foto: The Irish Time