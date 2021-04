Super Lega, Bielsa: “Non fa bene al calcio, il nostro è uno sport aperto a tutti”

Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, ha parlato così in conferenza stampa dopo l’1-1 contro il Liverpool della nascita della Super Lega: “Questa nuova competizione non dovrebbe sorprenderci. Le squadre più forti credono di avere maggiore influenza e di avere il controllo delle entrate nel mondo del calcio, ogni team pensa ai propri interessi senza considerare il resto. Sono cose che accadono anche al di fuori di questo sport: le persone di ceto sociale elevato non si prendono cura di chi è messo in condizioni di inferiorità. La Superlega è stata fondata perché le squadre importanti sono alla ricerca di maggiori guadagni rispetto a quelli attuali, i potenti diventano più ricchi e i poveri restano poveri: non fa bene al calcio perché è nato come sport aperto a tutti”.

Foto: Marca