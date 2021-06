Super Lega: arriva la multa dalla Federazione inglese per i 6 club di Premier coinvolti. Il comunicato

La questione Super Lega non decide a fermarsi: i sei club inglesi che avevano preso parte al progetto sono stati sanzionati ufficialmente dalla Football Association e dalla Premier League. Lo hanno reso noto la federcalcio inglese e la lega con un comunicato congiunto, ufficializzando la decisione nei confronti di Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool e Tottenham.

Ecco il comunicato: “I sei club coinvolti nelle proposte per formare una Super League europea hanno oggi riconosciuto ancora una volta che le loro azioni sono state un errore e hanno riconfermato il loro impegno per la Premier League e il futuro del calcio inglese. Si sono scusati con tutto il cuore con i loro fan, gli altri club, la Premier League e la FA. Come gesto di buona volontà, i club hanno concordato collettivamente di dare un contributo di 22 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro, poco più di 4 milioni di euro ciascuno, ndr) che saranno utilizzati per il bene del calcio, inclusi nuovi investimenti a sostegno dei tifosi, del calcio di base e dei programmi comunitari. Inoltre, i club hanno concordato di supportare le modifiche alle regole in modo che eventuali azioni simili in futuro portino a una detrazione di 30 punti. Ciascuno dei sei club, in tal caso, sarebbe anche soggetto a un’ulteriore multa di 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro, ndr). La Premier League e la FA hanno lavorato a stretto contatto durante questo processo e questo accordo porta a conclusione entrambe le indagini sulla questione”.