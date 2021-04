Super Lega, arriva il comunicato della Liga: “Tutti i club credono fortemente nel merito sportivo e rifiutano tale proposta”

Ecco il comunicato della Liga a proposito del progetto Super Lega:

“La Liga si è riunita oggi con le 39 squadre spagnole non invitate a far parte della Super Lega per discutere a riguardo di tale proposta e del suo formato.

I club presenti hanno rifiutato all’unanimità ed energicamente le idee di questa competizione.

Tutti i club credono fortemente nel merito sportivo come unico criterio per potersi qualificare alle competizioni internazionali.

Oggi, i tifosi del calcio di tutta Europa possono sognare che il proprio club, qualunque sia la sua dimensione, possa raggiungere una competizione, arrivare in alto e competere con tutti. Questa tradizione europea in cui il calcio è per tutti viene da lontano e non deve assolutamente essere modificata.

La Liga continuerà a lavorare con le parti interessate, inclusi gruppi di tifosi, il Governo, la UEFA, la RFEF, la AFE e le leghe europee per proteggere gli interessi del gioco e per chiedere ai club che sono coinvolti nella competizione proposta di cessare la propria partecipazione immediatamente”.