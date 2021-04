Super Lega, anche JP Morgan adesso torna sui suoi passi: “Abbiamo giudicato male l’impatto sul calcio”

Attraverso una dichiarazione rilasciata al New York Times, adesso anche la JP Morgan, la principale banca americana che avrebbe dovuto finanziare il progetto della Super Lega, ha deciso di ritornare sui suoi passi chiedendo scusa all’intera comunità del calcio. Questa la nota della banca: “Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo”.