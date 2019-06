Terza vittoria consecutiva per l’Italia di Roberto Mancini. Nel ‘girone J’ valevole per le qualificazioni a Euro 2020, gli azzurri si impongono per 3-0 sulla Grecia. Gara decisa nei primi 45′ con i gol di Barella, Insigne e Bonucci. La Nazionale italiana ora comanda il suo raggruppamento con 9 punti, 11 gol fatti e 0 subiti.

Grecia-Italia 0-3 (Barella, Insigne, Bonucci)

Foto: Vivo Azzurro