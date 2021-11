Super Dybala, la Juve agli ottavi di Champions (4-2). Un grande Ronaldo ferma la Dea: 2-2

La Juventus batte nettamente lo Zenit San Pietroburgo e si qualifica agli ottavi di Champions.

La migliore Juve della stagione, è trascinata da uno strepitoso Paulo Dybala, autore della rete del vantaggio all’11’. Al 26′ una sfortunata autorete di Bonucci ha fatto rivivere vecchi fantasmi ai bianconeri, per il pareggio dello Zenit.

Ma nella ripresa, la Juve ha dilagato, trovando il 2-1 ancora con Dybala, su calcio di rigore, al secondo tentativo, dopo che l’arbitro aveva fatto ripetere il precedente tiro, fallito dall’argentino.

Il 3-1 è segnato da Chiesa, con un grandissimo diagonale di sinistro. Poker di Morata, al termine di una azione di contropiede. Al 90′ gol di Azmoun per il 4-2 finale. La Juve sale a 12, a +3 sul Chelsea ed è qualificata. Basterà un pareggio a Londra per avere anche il primo posto del girone in tasca.

Nell’altra gara, super gara dell’Atalanta che però non riesce a battere il Manchester United. Vantaggio della Dea al 12′ con Ilicic. Al 46′ pareggio di Cristiano Ronaldo. Nella ripresa, Zapata segna, il guardalinee annulla ma dopo diversi minuti, il VAR concede il vantaggio ai bergamaschi.

Ma nel finale, come nel primo tempo, ancora lui, CR7, punisce la Dea. Azione confusa, ma grandissimo gol del portoghese che insacca il 2-2 finale, preziosissimo per i Red Devils.

L’Atalanta sale a 5 punti, a -2 dalla coppia Villarreal-United che comanda con 7 punti. La qualificazione è ancora tutta in gioco.

Foto: Twitter Juve