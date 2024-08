Super de Gea ma che sofferenza. In 9 la Fiorentina batte ai rigori la Puskas Akademia e passa i playoff di Conference

La Fiorentina ha affrontato questa sera in trasferta la Puskas Akademia nel ritorno dei playoff di Conference League, dopo il rocambolesco 3-3 dell’andata. Partono meglio i padroni di casa: al minuto 9 punizione che viene deviata dalla barriera, poi prova a intervenire di testa Stronati ma da buona posizione non trova la porta; dopo un minuto ancora la Puskas a bussare dalle parti di de Gea, Nissila va al tiro da dentro l’area impegnando il portiere viola. La Fiorentina reagisce al 19′, spunto in velocità di Kean che punta Stronati e lo salta calciando in diagonale verso il secondo palo, non ci arriva per un soffio Sottil. Al tramonto del primo tempo trema la squadra di Palladino: palla nel mezzo di Nissila per la girata a botta sicura di Puljic respinta con un miracolo da de Gea. Nella ripresa non cambia il copione: al 49′ punizione calciata da Nissila sulla quale irrompe di testa Golla che prende il legno a de Gea battuto. Passano solo due minuti e la Puskas Akademia sfiora nuovamente il vantaggio, sul cross dalla sinistra di Levi interviene di testa Plsek, si salva la Fiorentina con l’aiuto della traversa. Dopo tanta sofferenza i viola reagiscono e trovano il gol del vantaggio: Kean vince il duello con Golla, punta la porta e batte Pecsi con un tiro potente che il portiere ungherese non riesce a respingere. Non succede praticamente nulla nel secondo tempo ma, in pieno recupero al 96, ad un passo dal passaggio del turno, la Fiorentina si fa male da sola: Ranieri trattiene Colley che cade in area di rigore, per l’arbitro non ci sono dubbi, penalty per la Puskas e cartellino rosso per il difensore della Fiorentina. Dal dischetto Nagy spiazza de Gea e manda il match ai tempi supplementari. Succede di tutto nei primi 15′: la viola resta in 9 per l’espulsione di Comuzzo e i padroni di casa premono sull’acceleratore alla ricerca del gol del vantaggio: prima Favorov su punizione trova il portiere avversario pronto e concentrato, poi al 100′ Nagy colpisce a botta sicura con il sinistro ma de Gea abbassa la saracinesca e dice di no. Nel secondo tempo supplementare nessuna grande occasione e match che si decide ai calci di rigori: il portiere della Fiorentina, in assoluto il migliore della gara, para il rigore a Zsolnoki, la Fiorentina perfetta dagli 11 metri. La squadra di Palladino passa i playoff di Conference

Foto: Instagram Fiorentina