Super Carnesecchi non basta all’Atalanta, la Fiorentina si aggiudica l’andata: 1-0, decide la prodezza di Mandragora

La Fiorentina si aggiudica la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia: 1-0 all’Atalanta, decide la rete di Mandragora. Dopo un avvio di partita caratterizzato da una fase di studio da parte di entrambe le squadre, al 14′ arriva il primo squillo della gara con la tiro-cross tagliato di Mandragora direttamente su calcio di punizione, ma Carnesecchi è attento e respinge la conclusione del centrocampista viola, prima che l’arbitro Mariani fermi tutto per fallo in attacco dei viola. La Fiorentina tiene il possesso della palla, l’Atalanta chiude gli spazi ma senza riuscire a ripartire. Al 22′ sono ancora i viola che si fanno vedere in avanti sugli sviluppi di calcio d’angolo. Dopo un batti e ribatti dentro l’area difesa dagli uomini di Gasperini, Beltran chiama alla parata Carnesecchi che risponde con i piedi. Pochi minuti dopo ci riprovano ancora i viola: cross di Nico Gonzalez, sfiora Belotti ma è ancora Carnesecchi a metterci i guantoni. Al 25′ si fa vedere in avanti l’Atalanta, ma Mandragora mura la conclusione dal limite dell’area di Koopmeiners. Al 30′ è ancora Mandragora a rendersi protagonista, sbloccando la gara con una grande conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Carnesecchi. Grilli – Gasperini è squalificato – cambia subito all’intervallo: fuori Pasalic e Miranchuk, dentro Ederson e Scamacca. Ma al 57′ è la Fiorentina a sfiorare il raddoppio con l’incornata di Nico Gonzalez, ma Carnesecchi si supera con un grande intervento. Al 63′ è ancora l’argentino a rendersi pericoloso: Parisi sfonda sulla trequarti, dunque imbuca per Nico Gonzalez: l’argentino calcia con il mancino ad incrociare, trovando ancora una volta la risposta di Carnesecchi. Al 67′ l’Atalanta si divora il pareggio con Bakker. La Dea riesce a sfondare sulla trequarti grazie alla sponda di Scamacca verso Lookman, il quale imbuca in area per Bakker: l’esterno olandese, tutto solo contro Terracciano, calcia ad incrociare mettendo la palla fuori rispetto al palo di destra. Si alza il ritmo della gara e si moltiplicano le occasioni da rete. E al 70′ è Ranieri che si divora il raddoppio: corner battuto al centro dove Belotti colpisce di testa verso il palo di destra, ma ad un metro dalla porta Ranieri prova a spizzarla con la punta del piede, togliendo la palla dalla porta e mettendola sul fondo. Al 78′ torna a farsi vedere in avanti l’Atalanta con una conclusione dalla distanza di Scamacca, ma Terracciano respinge il tentativo del centravanti italiano. Termina così al Franchi: la Fiorentina vince 1-0 e si aggiudica l’andata.

Foto: Instagram Fiorentina