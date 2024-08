Summerville si presenta al West Ham: “Passo perfetto per la mia carriera. Voglio l’Europa”

Prime parole per il nuovo acquisto del West Ham, Crysencio Summerville, ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare. È il passo successivo perfetto per la mia carriera. Il West Ham United è un club enorme, con molta ambizione e grandi giocatori, quindi sono davvero entusiasta di essere qui e di iniziare.

Cerco sempre di seguire il mio cuore e ho avuto la sensazione che questo fosse il posto migliore per continuare a crescere come giocatore e per spingere il più possibile il mio potenziale. C’è così tanta storia qui, e la squadra ha fatto così bene in Premier League e in Europa negli ultimi anni. Ho parlato con l’allenatore, e mi ha convinto che avrei potuto avere un impatto e contribuire a raggiungere il successo nella nuova stagione.

Penso di essere qui per aiutare a scrivere più storia qui, e mi piacerebbe aiutare il West Ham a tornare in Europa. Voglio contribuire con molti gol e assist, e sono così emozionato di incontrare i miei compagni di squadra e i tifosi, e di scendere in campo ora”

Foto: Instagram West Ham