Summerville saluta i tifosi del West Ham. E la fiducia della Roma è sempre più alta

20/07/2026 | 21:59:17

Crysencio Summerville ha salutato i tifosi del West Ham, come vi abbiamo più volte anticipato la Roma (da domenica scorsa a ieri mattina) è sempre più proiettata verso la fiducia assoluta. Dobbiamo aspettare gli ultimi passaggi, nelle prossime ore il club conta di consegnare il calciatore a Gasperini. “Per sempre grato” ha scritto il calciatore sui social salutando i tifosi inglesi.

Foto: Instagram Summerville