L’indiscrezione: Roma, fiducia intatta e focus solo su Summerville

20/07/2026 | 11:45:56

La Roma continua a lavorare con intatta fiducia per Crysencio Summerville, da quasi due mesi nella lista della spesa: era il 23 maggio quando vi svelammo il forte interesse giallorosso e i primi contatti con gli agenti. Ieri avevamo indicato una deadline di 48 ore e quindi in scadenza domani. A prescindere da questo e dalle varie interpretazioni sulla vicenda, la Roma è già in pressing altissimo. Il focus solo su Summerville con il forte desiderio di arrivare a tutti gli accordi.