Sullo, vice di D’Aversa: “Napoli è il passato, per nostra abitudine guardiamo avanti”

Queste le dichiarazioni di Salvatore Sullo, vice di Roberto D’Aversa, ai microfoni di DAZN.

“Napoli è il passato, per nostra abitudine guardiamo avanti. L’abbiamo analizzata, ovvio, ma questa è la partita più importante. Esposito? Dispiace per la sua assenza, ma abbiamo le risorse per poter sopperire. Chiunque entrerà in campo sono certo che non lo farà rimpiangere, ma ovviamente abbiamo bisogno anche del suo apporto e lo aspettiamo a braccia aperte. Partita speciale per D’Aversa? E’ vero, qui ha scritto un pezzo di storia vincendo due campionati consecutivi. E’ carico e concentrato come al solito”.

Foto: Instagram Empoli