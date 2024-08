Sullo: “Abbiamo giocato con coraggio. Godiamoci questa serata, ma il nostro è un altro campionato”

Salvatore Sullo, vice allenatore dell’Empoli, che ha guidato la squadra toscana vista la squalifica di D’Aversa, ha parlato a Sky dopo la grande vittoria dell’Olimpico con la Roma.

Queste le sue parole: “L’avevamo preparata con grande coraggio, con voglia di determinare, di essere protagonisti e grande personalità. Si percepiva che lo stadio era diverso: è sempre caldo, ma si sentiva la carica derivante da quello che è accaduto in settimana. Nel primo tempo dovevamo essere in doppio vantaggio, lo meritavano: poi nel secondo la Roma ha qualità e noi abbiamo avuto un pizzico di fortuna, come è anche giusto che sia quando ti chiami Empoli e vinci a Roma. L’abbiamo preparata come l’abbiamo giocata, cercando di andarli a pressare, senza paura, cercando quando avevamo la palla di sfruttare tutto il campo. Siamo stati bravi, forse nel primo tempo meritavamo di più e nel secondo la Roma è salita col baricentro, ma comunque abbiamo avuto altre 3-4 occasioni”.

Giocherà sempre così l’Empoli? ”Speriamo, magari. Siamo alla seconda giornata: adesso ce lo dobbiamo godere, per carità, ma facciamo un altro campionato rispetto alla Roma. Abbiamo un obiettivo molto grande, le partite come quella di oggi fanno sì che ti rendi conto che, attraverso il lavoro, l’unione di intenti, anche la qualità dei giocatori, si può fare risultato anche a Roma”.

Nel primo tempo avete sfiorato il gol su palla inattiva. “Sì, è un peccato. L’abbiamo fatto perché ce lo siamo giocato”.

