Sullivan diventa il giocatore più giovane a debuttare in MLS

Giornata storica per il calcio americano, infatti il Philadelphia Union ha giocato nella notte e sconfitto con un netto 5-1 i New England Revolution, tuttavia questa partita entra di diritto nella storia del calcio americano in quanto all’ 85 i Philadelphia Union hanno fatto debuttare Cavan Sullivan, che diventa così il giocatore più giovane di sempre a debuttare in MLS (14 anni e 293 giorni). Battuto il precedente record che apparteneva a Freddy Adu, quando giocò per il DC United nel 2004. Foto: instagram Philadelphia Union