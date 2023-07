Sulemana saluta Verona: “Non avrei mai pensato che questo giorno sarebbe arrivato così in fretta. I ricordi rimarranno per sempre con me”

Ibrahim Sulemana con un post sui propri canali social ha salutato i tifosi del Verona. Ecco le sue parole: “Non avrei mai pensato che questo giorno sarebbe arrivato così in fretta. I ricordi duri e belli rimarranno per sempre con me. Grazie alla dirigenza del club, allo staff tecnico, ai compagni di squadra e ai tifosi per l’immenso amore e supporto durante i miei anni all’Hellas Verona. È stato davvero il viaggio e il sogno costruito in una vita. In bocca al lupo per questa stagione e oltre”.

Foto: Instagram Sulemana