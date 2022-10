SULEMANA, MEDIANO DA 100 MILA EURO (PER ORA)

Promosso in prima squadra alla fine della scorsa stagione (aggregandosi al gruppo precisamente il 6 agosto) dopo un campionato Primavera sontuoso e con diversi colpi che ne hanno mostrato la forza, il diciannovenne Ibrahim Sulemana Kakari ha davanti un roseo e promettente futuro. Sulemana, ghanese nato il 22 maggio 2003, risulta un nome ancora altamente sconosciuto ma avrà a disposizione tutto il tempo per farsi conoscere. Soprattutto se i presupposti sono quelli visti nella stagione scorsa. Dicevamo che anche ai più curiosi scopritori di nuovi volti calcistici il nome dirà poco, ma a Verona sanno bene le potenzialità del ragazzo, e hanno tutta l’intenzione di lanciarlo gradualmente nel calcio dei “grandi”. Ha fatto vedere buone cose, dunque, nello scorso campionato di Primavera 1 dove ha registrato diciassette presenze, una rete e tre assist, con questi ultimi due che non sono proprio scontati per il ruolo che ricopre. A rendere ancora più interessante il suo profilo, che maturerà col tempo, è infatti il delicato compito che ha, ovvero quello di mediano (all’occorrenza potrebbe fare anche la mezz’ala). Il giovane talento infatti, che vede nel destro il suo piede di preferenza, viene prevalentemente inserito nel cuore del centrocampo grazie alle sue capacità di interdizione e di incontrista. Caratteristiche fondamentali, insomma, per far funzionare il centrocampo, tamponare le azioni avversarie e ricostruire il gioco. Ma soprattutto fare da cerniera tra difesa e centrocampo. Sulemana conta ad oggi due presenze e quarantadue minuti complessivi giocati nel massimo campionato italiano, divisi tra Salernitana e Sassuolo. Nel match contro i campani è stato impiegato per diciannove minuti, mentre proprio ieri contro i neroverdi Bocchetti lo ha inserito negli ultimi ventitré di gara. Quanto al campionato di Primavera 1, invece, attualmente conta una sola presenza, per un totale di cinquantaquattro minuti contro i pari età della Juventus. Il suo valore di mercato è attualmente intorni ai 100 mila euro, ma è destinato sicuramente a salire soprattutto se il minutaggio comincerà ad essere costante e se le potenzialità saranno confermate. Il ghanese ha un contratto con la società scaligera di circa 160 mila euro annui.

Foto: twitter Sulemana