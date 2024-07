Sule perde 8 kg, Watzke (Ceo Dortmund): “È come avere un nuovo giocatore”

Niklas Süle, difensore tedesco che si è presentato al ritiro pre-campionato del Borussia Dortmund con una forma fisica migliore, avendo perso circa 8 chili. Ne ha così parlato Hans-Joachim Watzke, CEO del BVB: “Quando l’ho visto, ho pensato che avessimo ingaggiato un nuovo giocatore. È ammirevole il modo in cui l’ha fatto. È in ottima forma. Si è reso conto del suo errore e ha preso le misure necessarie per correggerlo”.

Foto: Instagram Sule