Sule: “Non è normale giocare in questa situazione, ma la gente mi sostiene. Darò tutto per il Bayern”

A giugno Sule si trasferirà dal Bayern al Borussia Dortmund. Nel frattempo il tedesco continuerà a difendere i colori bavaresi. Queste le sue parole a Sky Sports DE : “Sono molto grato a tutti. Non è normale nemmeno per me giocare in questa situazione, ma gli spettatori continuano a sostenermi e non mi fischiano. Darò tutto per questo club fino all’ultimo giorno e spero di vincere altri due titoli. Ci credo”.

FOTO: Twitter Bayern