Sule: “La scorsa stagione è stata uno schifo, dovevo cambiare. Ora sono una nuova versione di me stesso”

La scorsa stagione è stata totalmente da dimenticare per Niklas Sule: mentre i gialloneri si giocavano la Champions League, il difensore tedesco faceva i conti con uno stato di forma non all’altezza di un giocatore professionista. E così, dopo tante critiche, ha deciso di rivolgersi a degli specialisti: “Mentalmente non riuscivo a fare le cose giuste. Non riuscivo più a motivarmi”, ha detto in un’intervista a Sport1 . “Volevo, ma non potevo. È stata una stagione schifosa; fortunatamente le cose nella mia vita privata stavano andando bene, tutto era ed è in perfetto ordine. Alla fine, dopo diverse conversazioni, ho ricevuto aiuto”.

Sulla mancata convocazione con la nazionale tedesca: “Non meritavo di essere nominato. La decisione è stata del tutto comprensibile e non c’è niente di sbagliato. Tornare in forma e perdere almeno otto chilogrammi era necessario dopo un anno di cui personalmente non potevo essere affatto soddisfatto, in cui sono stato molto al di sotto delle mie aspettative. Ho creato qualcosa come un Niklas Süle 2.0, cambiando la dieta. Ora sono mentalmente in una condizione in cui non mi trovavo da molto tempo”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund