Sule: “La scelta del Dortmund è stata facile. E’ stato impressionante il modo in cui mi hanno voluto”

Il Borussia Dortmund poche ore fa ha ufficializzato l’ingaggio di Niklas Sule. Il difensore lascerà il Bayern Monaco dopo 5 anni, con il contratto che scade il 30 giugno.

Ai canali ufficiali del Borussia, Sule ha rilasciato già alcune dichiarazioni: “Dal primo contatto avuto ho percepito immediatamente l’interesse da parte dei responsabili del club. Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl e Marco Rose mi hanno fatto una grande impressione del ruolo che posso avere al Borussia Dortmund e ho avuto la sensazione di essere voluto sia come persona che come calciatore. Il modo in cui mi hanno cercato mi ha impressionato, per questo ho deciso subito dove avrei voluto giocare”.

✍️ Der #BVB hat zur Saison 2022/23 den deutschen Nationalspieler Niklas #Süle (26) verpflichtet. Der Innenverteidiger steht gegenwärtig noch in Diensten des FC Bayern München. Sein Vertrag dort läuft im Sommer 2022 aus. 👉 https://t.co/LI353bTa6q — Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022

Foto: Twitter Borussia