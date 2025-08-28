TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Sulayman Jallow alla Fiorentina: la foto della firma

28/08/2025 | 15:35:30

article-post

La Fiorentina ha annunciato poco fa l’arrivo dell’attaccante Sulayman Jallow, una nostra esclusiva che va in porto. L’attaccante classe 2007 verrà inizialmente aggregato alla Primavera, sarà uno dei riferimenti di Galloppa e avrà la possibilità di confermare il suo talento già evidenziato nel corso della sua esperienza con il Rimini. Su Jallow c’erano Napoli, Bologna e Palermo, ma la Fiorentina ha mantenuto il vantaggio. Ecco la foto della firma con l’attaccante, che ha firmato un triennale con opzione, in compagnia del suo agente avvocato Luigi Sorrentino.