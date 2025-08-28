Sulayman Jallow alla Fiorentina: la foto della firma

28/08/2025 | 15:35:30

La Fiorentina ha annunciato poco fa l’arrivo dell’attaccante Sulayman Jallow, una nostra esclusiva che va in porto. L’attaccante classe 2007 verrà inizialmente aggregato alla Primavera, sarà uno dei riferimenti di Galloppa e avrà la possibilità di confermare il suo talento già evidenziato nel corso della sua esperienza con il Rimini. Su Jallow c’erano Napoli, Bologna e Palermo, ma la Fiorentina ha mantenuto il vantaggio. Ecco la foto della firma con l’attaccante, che ha firmato un triennale con opzione, in compagnia del suo agente avvocato Luigi Sorrentino.