Esclusiva: Fiorentina, è fatta per l’attaccante 2007 Jallow. I dettagli

23/08/2025 | 13:50:51

La Fiorentina non si ferma e fa anche investimenti per il futuro. Dopo quanto vi abbiamo anticipato ormai due mesi fa, nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo definitivo con il Rimini per l’attaccante gambiano Sulayman Jallow, classe 2007. Operazione di circa 150 mila euro più bonus, per Jallow avevano chiesto informazioni anche Napoli e Bologna, ma la Fiorentina ormai è al traguardo. Al punto che entro martedì Jallow è atteso in Toscana per le visite.

Foto: Quotidiano Sportivo