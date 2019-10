E sul web spopola #PioliOut: è l’hashtag più utilizzato in Italia

Neanche il tempo di mettere piede a Casa Milan, che c’è già chi lo vorrebbe fuori. Stefano Pioli dovrà convincere i tanti tifosi rossoneri che nelle ultime ore hanno manifestato il loro disappunto per l’imminente nomina dell’ex Inter come nuovo allenatore al posto di Marco Giampaolo. E non è un caso che l’hashtag #PioliOut ha spopolato su tutti i social network, al punto da essere arrivato addirittura al primo posto tra le tendenze di Twitter in Italia con quasi 100mila post pubblicati dagli utenti. I tifosi del Milan, dunque, hanno fatto sentire la propria voce. A modo loro…

Foto: Twitter ufficiale Bologna