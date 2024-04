Suicidio Sassuolo: la Salernitana rimonta da 0-2 a 2-2

E’ pareggio tra Salernitana e Sassuolo nell’anticipo della 31a giornata di Serie A. Un pareggio pesantissimo per il Sassuolo, che vede sfumare 3 punti fondamentali per la corsa alla salvezza, proprio nel recupero.

Un punto che serve a poco a entrambe. Il Sassuolo fa la partita, sembra in assoluto controllo del match nel primo tempo. Vantaggio Sassuolo al 37′ con Laurienté. L’attaccante si sblocca dopo diversi mesi di assoluto digiuno, trovando solo il suo secondo gol in questo campionato. Il raddoppio al 44′ con Bajrami, che sembra far calare il sipario sulla gara e sul campioanto della Salernitana, ampiamente fischiata all’Arechi all’intervallo.

Nella ripresa, c’è l’orgoglio dei campani che provano almeno a dare una risposta ai propri tifosi. Al 52′, riapre la gara Candreva, su calcio di rigore. Il Sassuolo inizia ad avere paura, la Salernitama cresce e prova a guadagnare almeno un punto. Si arriva nel recupero dove i granata riescono a segnare la rete del 2-2. Azione sulla destra, svarione difensivo degli emiliani, palla a Maggiore che trova il 2-2. Una mazzata per il Sassuolo, che vede svanire 2 punti fondamentali per la classifica. La Salernitana trona a fare punti dopo quasi 3 mesi. I granata salgono a 15, a -10 dalla zona salvezza. Il Sassuolo è a 25, in caso di vittoria sarebbe salito a 27, momentaneamente in zonza salvezza, e invece rimane al penultimo posto.