Suggestione Galatasaray per Thiago Alcántara

Ci vuole tempo per definire il futuro dello spagnolo di origini brasiliane Thiago Alcántara al Liverpool. La stagione trascorsa, costellata di infortuni, ha appesantito il centrocampista, che quando erano a pieno regime era quasi la proiezione in campo di Jurgen Klopp. Tuttavia, la nuova linfa che ora scorre ad Anfield potrebbe aver relegato lo spagnolo a un ruolo secondario, per cui ora potrebbe essere disposto adascoltare offerte per andare in un’altra squadra il prossimo anno. La suggestione è del quotidiano iberico Marca: il Galatasaray potrebbe essere una delle squadre che con maggiore convinzione potrebbe intensificare l’interesse ad ingaggiare il brillante centrocampista 32nne, che ha indubbiamente ancora tanto calcio nelle scarpe.

Foto: Twitter UCL