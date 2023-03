Sudtirol quarto con un tifoso al seguito a Benevento. I calciatori gli rendono omaggio al termine della partita

Continua la favola del Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Il club di Bolzano ha vinto 2-0 in casa del Benevento grazie alle reti di Belardinelli, nel primo tempo, e di Cisse nella ripresa. A sostenere la squadra al Ciro Vigorito un solo tifoso, che non si è fatto intimorire dagli 847 chilometri di distanza tra Bolzano e la città campana. Una questione di cuore che è stata ben ricompensata dal Sudtirol con una vittoria che vale il quarto posto, a soli tre punti di distanza dal Genoa al secondo posto, posizione che vorrebbe dire promozione diretta in Serie A. Al termine della partita, Andrea Masiello e Giovanni Zaro hanno voluto rendere omaggio all’unico tifoso presente regalandogli maglietta e pantaloncini del match. Un ricordo indelebile per una trasferta storica.

Foto: Radio Città Benevento